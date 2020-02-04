قال طبيب الأمراض الجلدية الألماني سفين هافركامب إن حكة ‫فروة الرأس تعد من الظواهر المزعجة والمحرجة، مشيرا إلى أنها ترجع ‫لأسباب عدة. ‫

وأوضح هافركامب أن التغذية غير الصحية تعد أبرز ‫أسباب حكة فروة الرأس، حيث تتسبب الحميات القاسية والتغذية النباتية في ‫فقدان الجسم لمعادن مهمة مثل الحديد والزنك، مما يؤدي إلى جفاف فروة ‫الرأس، ومن ثم الحكة التي قد ترجع أيضا إلى التغيرات الهرمونية التي تؤدي إلى ‫جفاف فروة الرأس، ومن ثم حدوث الحكة.

‫وتندرج الفطريات ضمن أسباب حكة فروة الرأس، وفي هذه الحالة تكون الحكة ‫مصحوبة باحمرار فروة الرأس مع ظهور قشور بها، وفق ما نشره «مصراوي».

‫كما يعد التوتر النفسي سببا للحكة، حيث يتسبب التوتر في فرط ‫حمضية الفروة، والذي عادة ما يقترن بنقص المعادن.

‫وقد يكمن سبب حكة فروة الرأس في العناية الخاطئة بالشعر، أي المبالغة في ‫العناية به، وبمعنى أدق استخدام الكثير من منتجات العناية بالشعر وكثرة غسله بماء ساخن واستخدام المجفف بشكل مفرط، وهو ما يؤدي إلى تهيج ‫الفروة وتعرضها للجفاف والحكة.

‫على أية حال، يجب استشارة طبيب الأمراض الجلدية لتحديد السبب الحقيقي الكامن ‫وراء حكة فروة الرأس ومعالجته في الوقت المناسب نظرا، لأن الحكة ‫قد تسبب تقصف الشعر وتساقطه وفقدانه للمعانه وبريقه.