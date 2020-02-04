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رقم الخبر: 275222 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 14:16 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فيروس كورونا الجديد أقل خطورة من فيروس الإنفلونزا أ
وزير الصحة:

فيروس كورونا الجديد أقل خطورة من فيروس الإنفلونزا أ

أكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، "ان فيروس كورونا الجديد أقل خطورة من فيروس الإنفلونزا أ (H1N1) الذي تمكننا من السيطرة عليه".
وعلى هامش تدشين عدد من المشاريع الصحية والعلاجية في محافظة هرمزكان (جنوب)، أضاف نمكي في تصريح للمراسلين مساء اليوم الإثنين، ان جميع المنافذ الحدودية للبلاد باتت تحت السيطرة والرقابة، ولم يتم حتى الآن تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في إيران.
وأكد، ان "أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض هو الاهتمام بالعناية الصحية الشخصية".
وتابع، انه تم إرسال المعلومات الضرورية للمواطنين حول هذا الوباء وطرق الوقاية منه عبر الرسائل القصيرة، بالإضافة إلى تعزيز التوعية الصحية في هذا الصدد من خلال وسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني.
وصرح وزير الصحة، انه سيتم إبلاغ الجمهور فورا عن أي حالة إصابة محتملة بفيروس كورونا يتم تسجيلها في البلاد. 
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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