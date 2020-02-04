الزهور:دائماً ما تكون هي المعبرة بشدة عن كل معاني الحب والرقة، وهي تنقل مشاعرك وأحاسيسك إليها بصمت، والزهور بالنسبة للنساء شيء جميل ورقيق، خصوصاً إذا كانت تلك الزهور مقدمة لها من شخص تحبه، فالزهور تمكنك من أن تتربع على عرش قلبها، ولا تنسى أن تزيل الأشواك من الزهور قبل أن تقدمها لها؛ لأنه إذا كان 92% من النساء لا ينسين أبداً باقات الزهور التي تُهدى إليهن، فإن 100% منهن لا ينسين أبداً وخز الأشواك الموجودة بالزهور بأصابعهن.
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حقائب اليد: ما يمثله نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال، يعادل تماماً أهمية حقائب اليد بالنسبة للنساء، فحرص المرأة على استغلال كل فرصة لشراء حقيبة لليد، يكون كحرص الرجل على ألا تفوته مباراة نهائي كرة القدم، فكل امرأة تقوم بشراء عدد كبير من حقائب اليد بغض النظر عما لديها من حقائب كثيرة، فحاول أن تقوم بشراء حقيبة يد لخطيبتك من أحدث الموديلات وأفخمها، وسوف تلاحظ السعادة البالغة في عينيها، وسوف ترى أيضاً زيادة تقديرها وحبها لك.
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العطور: هي هدية خاصة جداً، فإذا كنت تريد أن تبقى في ذاكرة خطيبتك طوال الوقت، فقم بشراء زجاجة من العطر الذي تحبه وقدمها لها، فالعطر يعتبر شيئاً مهماً جداً لكل امرأة ويحدد شخصيتها، كما أن استخدامها لهذا العطر في المنزل، يكون أفضل من استخدامها له خارج البيت؛ لأن هذا يعني أنها تتذكرك وتكون في خيالها دائماً.
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الروايات الرومانسية: إن الغالبية العظمى من الفتيات يعتادون على قراءة قصص وروايات الحب منذ الصبا، وحتى بعد الزواج؛ فاحرص على أن تقوم بإهداء خطيبتك مجموعة من الروايات الرومانسية الجميلة؛ لأن كل فتاة تحلم بأن يقوم شريك حياتها بإهدائها تلك الروايات، والتي تحمل في معناها العديد من الكلمات والرسائل والمشاعر التي تصل إليها من خلال هذه الهدية، وإن كانت علاقتكما قد بدأت في الضعف والفتور، فهذه الهدية سوف تساعدكما على الحفاظ على هذه العلاقة؛ لأنها تعمّق من قوة الحب بينكما.
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موعد عشاء رومانسي:إن أحلى وأجمل وأروع تعبير عن الرومانسية هو أن تصطحب شريكة حياتك إلى مكان هادئ ورومانسي؛ لتتناولا العشاء معاً، حيث إن ذلك يُشعرها بمدى حبك واهتمامك بها، كما أن ذلك يلعب دوراً مهماً في استمرار وقوة العلاقة بينكما، فإذا كنت تريد أن تسعدها؛ ففاجئها بموعد عشاء خاص، وهذا لا يتطلب انتظار مناسبة عامة أو خاصة، بل قد يتحول هذا اليوم الذي تتناولان فيه العشاء معاً إلى مناسبة خاصة جديدة في حياتكما، فبعضنا قد ينسى تماماً المعنى الحقيقي والمغزى من العشاء الرومانسي الخاص، فالبعض يعتقد أن المطعم الفاخر والطعام الثمين هو ما قد يتذكره الفرد، ولكن في حقيقة الأمر أن ما يقبع في الذاكرة هو تلك اللحظات الرومانسية الفريدة التي تمر عليكما، فهي قطعاً لحظات لا يمكن للعقل أن ينساها مهما مرّ عليه الزمن، فاصطحب خطيبتك إلى موعد عشاء خاص، وسوف تحصد جميل الأثر الذي يتركه هذا الفعل في نفسيكما.