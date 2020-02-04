أكثر الهدايا التي تعشقها البنات تسعد الفتيات كثيراً بالهدايا التي تحرك بعض الأشجان في قلوبهن، ولكي تختار الهدية المناسبة التي تعجب الفتاة؛ فاحرص على أن تعرف الأشياء المحببة لديها؛ من خلال المحادثات التي بينكما، فلا تذهب لتشتري أي هدية دون أن تكون على دراية بذوقها الخاص، فلا يهمّ كم ستدفع في الهدية، بل المهم هو توافق الهدية نفسها، كما تقول الدكتورة أميرة حبراير، الخبيرة النفسية، ومن الهدايا المحببة: