بعرض فيلم «قطار تلك الليلة» ينطلق منذ اليوم الرابع من فبراير حفل «العنقاء والفراشات» ضمن برامج مهرجان فجر السينمائي بدورته الـ38.

وبالتعاون بين مهرجان فجر ومنظمة فارابي السينمائية ومؤسسة السينما الإيرانية ومركز تنمية سينما الأطفال والأحداث ودوائر الثقافة في كافة محافظات إيران، بدأت الدورة الثالثة لحفل «العنقاء والفراشات» في الفترة الصباحية لدور السينما المخصصة لعرض أفلام مهرجان فجر الـ38.

ويعرض هذا المشروع، الأفلام المختارة في مهرجان إصفهان الدولي لأفلام الأطفال والأحداث، على متفرجي مهرجان فجر السينمائي.

ويبدأ حفل «العنقاء والفراشات» الثالث في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي في دور عرض راكا وكيان وتماشا وفجر وزندكي وماندانا وبستان الكتاب والصالات المخصصة للمهرجان في مراكز المحافظات.

ويبدأ الحفل بعرض فيلم «قطار تلك الليلة» الفائز بالفراشة الذهبية كأفضل فيلم للأطفال من مهرجان أفلام الأطفال والأحداث بدورته الـ32.