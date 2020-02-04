وهذه الأفلام التي تتنافس في نهائيات المهرجان هي «أنت لا تزال هنا» للمخرجين كتايون برمر ومحمد روح بخش، «خصلة الخيط» للمخرجة مليحة غلام زادة، «الأبدان» للمخرجة مرواريد كاشيان، «حفلة التيس» للمخرج سعيد زمانيان، «قريبا» للمخرج أمير رضا سالاري، «أربعة أشخاص من الخمسة» للمخرجة بهار توفيقي، «الماضي المستمر» للمخرجة شيوا طاهري، «الوجود» للمخرج بوريا قاسمي بور، «سكنة الطابق الأخير» للمخرج أمير جلالي.

وتمثل هذه الأفلام جمهورية إيران الإسلامية وتعرض خلال فعاليات هذه التظاهرة الفنية (TaosShortzFilmFest) التي تقام في الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من مارس / آذار المقبل في ولاية نيو مكسيكو الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة.