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رقم الخبر: 275218 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 13:10 الاقسام: ثقافة وفن  
9 تسعة أفلام قصيرة تمثل إيران في مهرجان تاوس الأمريكي

9 تسعة أفلام قصيرة تمثل إيران في مهرجان تاوس الأمريكي

أعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان تسعة أفلام إيرانية قصيرة تأهلت لسباق الدورة الرابعة عشرة لمهرجان تاوس (TAUS) للأفلام القصيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذه الأفلام التي تتنافس في نهائيات المهرجان هي «أنت لا تزال هنا» للمخرجين كتايون برمر ومحمد روح بخش، «خصلة الخيط» للمخرجة مليحة غلام زادة، «الأبدان» للمخرجة مرواريد كاشيان، «حفلة التيس» للمخرج سعيد زمانيان، «قريبا» للمخرج أمير رضا سالاري، «أربعة أشخاص من الخمسة» للمخرجة بهار توفيقي، «الماضي المستمر» للمخرجة شيوا طاهري، «الوجود» للمخرج بوريا قاسمي بور، «سكنة الطابق الأخير» للمخرج أمير جلالي.

وتمثل هذه الأفلام جمهورية إيران الإسلامية وتعرض خلال فعاليات هذه التظاهرة الفنية (TaosShortzFilmFest) التي تقام في الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من مارس / آذار المقبل في ولاية نيو مكسيكو الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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