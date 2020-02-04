سيمثل الفيلمان الإيرانيان القصيران «الوشم» للمخرج فرهاد دل آرام و«اللعبة» للمخرج علي حدادي، جمهورية إيران الإسلامية في الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان بروكسل (BRUSSELS) العالمي للأفلام المستقلة في بلجيكا.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلمين سيعرضان خلال فعاليات هذا المهرجان البلجيكي الذي يقام اعتبارا من التاسع إلى الخامس عشر من فبراير/ شباط الجاري في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي.

وكان «الوشم» من تمثيل بهدخت وليان آناهيتا، اقبال نجاد، علي رضا ثاني فر ،مجتبی فلاحي وبوريا شکيبايي، قد تمكن من الفوز بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان تيرانا السينمائي في ألبانيا ليتأهل مباشرة إلى منافسات الأوسكار عام 2020 ونالت جائزة أفضل ممثلة من مهرجان «سالمونا» الدولي الـ37 المقام بايطاليا ومهرجان فليكر السينمائي الـ29 في أستراليا.

كما نجح الفيلم سابقاً في نيل جائزة أفضل فيلم قصير من قسم الأجيال بمهرجان برلين السينمائي، وهو من المهرجانات السينمائية المرموقة فيما شارك قبل ذلك في سباق مهرجان رايندانس السينمائي السابع والعشرين في إنجلترا.

أما فيلم «اللعبة»، يدور حول رجل يرغم على دفع غرامة بسبب الأعمال التخريبية لولده وهو لا يتمكن من دفعها، فيسعى أن يجد حلا لهذه الورطة بناء على مبادئه، لكنه لا ينجح.

وقد شارك «اللعبة" في مهرجان Super Shorts السينمائي الدولي بدورته الـ13 في لندن والدورة الرابعة لأسبوع أفلام فينيسيا في إيطاليا.

ويهدف مهرجان بروكسل العالمي للأفلام المستقلة إلى توفير فرصة لعرض الأفلام المختلفة المتمايزة تخلق تيارات اجتماعية واتجاهات ثقافية وفضلا عن تقديم مواهب مجهولة غير معروفة في مجال صناعة الأفلام إلى العالم.