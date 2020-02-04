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رقم الخبر: 275216 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 13:09 الاقسام: ثقافة وفن  
«الملكوت» الإيراني يتألق في مهرجان «طريق الحرير»

«الملكوت» الإيراني يتألق في مهرجان «طريق الحرير»

تألق أنيميشن «الملكوت» الإيراني بإخراج فرنوش عابدي في مهرجان «طريق الحرير» الإيرلندي.

وفي أول حضور دولي له حاز الفيلم على دبلوم فخري من الدورة التاسعة من مهرجان «طريق الحرير» التي أقيمت في العاصمة الإيرلندية دوبلين.

ويقام مهرجان «طريق الحرير» السينمائي (SRIFF) كل عام في دوبلين وذلك بالتزامن مع العام القمري الصيني الجديد.

وتأسس مهرجان «طريق الحرير» السينمائي (SRIFF) عام 2012 وهو مهرجان دولي معتمد، ويتضمن برامج عديدة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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