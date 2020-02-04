وفي أول حضور دولي له حاز الفيلم على دبلوم فخري من الدورة التاسعة من مهرجان «طريق الحرير» التي أقيمت في العاصمة الإيرلندية دوبلين.

ويقام مهرجان «طريق الحرير» السينمائي (SRIFF) كل عام في دوبلين وذلك بالتزامن مع العام القمري الصيني الجديد.

وتأسس مهرجان «طريق الحرير» السينمائي (SRIFF) عام 2012 وهو مهرجان دولي معتمد، ويتضمن برامج عديدة.