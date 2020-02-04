|رقم الخبر: 275215
|تاريخ النشر: شباط 04, 2020
|الوقت: 13:10
|الاقسام: ثقافة وفن
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منذ انتصار الثورة الإسلامية
الجامعات الايرانية تحتل مكانة مرموقة في تصنيف شنغهاي العالمي مقارنةً بالآسيوية
حققت الجامعات الايرانية تقدماً كبيرا في جميع المجالات منذ انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني الراحل قدس سره، لتحتل مكانة مرموقة في تصنيف موقع شنغهاي العالمي لتصنيف الجامعات المتفوقة لعام 2019حيث نالت الجامعات الايرانية حصة أكبر مقارنةً بالجامعات الاسيوية الأخرى.
أسوة بتعاليم الدين الإسلامي المحمدي الأصيل ونهج أهل البيت عليهم السلام، الداعية لطلب العلم والاجتهاد والدراسة، أثمر انتصار الثورة الاسلامية في ايران بقيادة الامام الخميني الراحل بعد مرور واحد وأربعين عاماً، عن نهضة علمية جعلت ايران تتصدر دول العلم في مجال النمو العلمي وحصد المركز الأول بنسبة المتعلمين والمعلمين بين الدول الاسلامية.
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