منذ انتصار الثورة الإسلامية الجامعات الايرانية تحتل مكانة مرموقة في تصنيف شنغهاي العالمي مقارنةً بالآسيوية حققت الجامعات الايرانية تقدماً كبيرا في جميع المجالات منذ انتصار الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني الراحل قدس سره، لتحتل مكانة مرموقة في تصنيف موقع شنغهاي العالمي لتصنيف الجامعات المتفوقة لعام 2019حيث نالت الجامعات الايرانية حصة أكبر مقارنةً بالجامعات الاسيوية الأخرى.