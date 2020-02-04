قال القارئ الإیراني البارز «علي أصغر شعاعي» إن إضفاء فرع الترتیل الی الدورة الـ37 من مسابقة إیران الدولیة للقرآن الکریم یعزّز من مستوی المسابقة.

وأشار الی ذلك، القارئ الدولي الشهیر «علی أصغر شعاعي»: إن إضفاء فرع الترتیل الی مسابقة إیران الدولیة للقرآن الکریم کان یجب أن یحصل قبل سنوات.

وأضاف أن تلاوة القرآن الکریم ترتیلاً تحظی بقبول عام بالأخص في بعض الدول منها دول الخلیج الفارسي حیث هناك إقبال عام علی ترتیل القرآن الکریم.

وأردف شعاعي قائلًا: ان معظم المشارکین في فرع قراءة التحقیق لا یجیدونها ویجب أن یقبلوا علی الترتیل في المسابقات الدولیة للقرآن الكريم في ایران.

وأکد من أهم أسباب إضفاء فرع الترتیل هو الإقبال العام وسهولة تعلم الترتیل وإجادة المتسابقین الأجانب لفرع الترتیل وإمکانیة نشر وتوسعة فرع الترتیل علی مستوی الدول الإسلامیة.

جدير بالذكر أن النسخة الـ37 من مسابقة القرآن الدولية في إیران سوف یعقد خلال شهر إبریل / نیسان المقبل في مدينة «مشهد» شمال شرق ايران، وذلك بتنظيم مركز الشؤون القرآنية التابع لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية الايرانية.