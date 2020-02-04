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رقم الخبر: 275213 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 13:11 الاقسام: ثقافة وفن  
تشیید متحف ضخم في ايران يضم عددا هائلا من الآثار التاريخية

تشیید متحف ضخم في ايران يضم عددا هائلا من الآثار التاريخية

أعلن رئيس مؤسسة المستضعفين في ايران برويز فتاح عن خطة لتشیید متحف يضم مليونا و 200 الف من الآثار التاريخية النفيسة في البلاد.

وعدّ برویز فتاح، في تصريح أدلى به لمراسل فارس يوم الاثنين، هذه الآثار القيمة بمثابة كنز نفيس لدى مؤسسة المستضعفين حيث سيتم عرضها في متحف يفتتح في ايام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في العام المقبل (1- 11 شباط 2021).

ولفت الى ان بعض هذه الآثار التاريخية يتم ترميمها وسيتم افتتاح متحف جيد يتناسب مع البلاد بهذا الشأن.

ونوه الى ان اكثر من مليون و 200 الف أثر تاريخي بحوزة مؤسسة المستضعفين حاليا والتي يحتفظ بها في مخازن المؤسسة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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