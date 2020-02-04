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رقم الخبر: 275212 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 13:11 الاقسام: ثقافة وفن  
مفتي عام سلطنة عمان: لولا القرآن الكريم لما بقيت اللغة العربية
اصدار مجلة «ض» في السلطنة

مفتي عام سلطنة عمان: لولا القرآن الكريم لما بقيت اللغة العربية

تم اصدار العدد الأول من مجلة «ض» من قبل جامعة نزوى العمانية.ويتضمن العدد الأول للمجلة مواضيع متنوعة باللغة العربية،

 وذلك من خلال إجراء حوارات وملفات وطرح قضايا تخص اللغة العربية وفي هذا العدد تقدم المجلة للقارئ حوارا مع الشيخ أحمد بن حمد الخليلي مفتي عام السلطنة يؤكد فيه أن أصل اللغات الأخرى يرجع إلى العربية، معتبراً إنه تأثر كثيرا بالكتب النحوية لابن هشام خاصة كتابه المهم «مغني اللبيب»، وقال أيضا في هذا الحوار إنه لولا القرآن الكريم لما بقيت العربية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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