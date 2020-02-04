اصدار مجلة «ض» في السلطنة مفتي عام سلطنة عمان: لولا القرآن الكريم لما بقيت اللغة العربية تم اصدار العدد الأول من مجلة «ض» من قبل جامعة نزوى العمانية.ويتضمن العدد الأول للمجلة مواضيع متنوعة باللغة العربية،