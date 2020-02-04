أشاد وزير الخارجية الإيراني بجهود الصين الناجحة في مكافحة فيروس كورونا، وأكد أن حكومة بكين تصرفت بمسؤولية ونجاح في مواجهة هذا الفيروس.

وكتب محمد جواد ظريف في صفحته على تويتر باللغة الصينية اليوم الثلاثاء: الإيرانيون يقولون، ( بني الانسان بعضهم من بعض، في أصلهم خلقوا من جوهر واحد إن أصاب الدهر أحد الأعضاء بألم، تاثر له باقي الأعضاء ) كما ذكر مقولة صينية بهذا المعنى ، مؤكدا على أن إيران تقف إلى جانب الصين دائما في كل مكان وزمان.

وأضاف ظريف في تغريدة أخرى: لقد أجريت محادثة هاتفية مع صديقي العزيز ، وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، في هذه المحادثة، أثنيت على الجهود الناجحة التي بذلتها الصين في مكافحة فيروس كورونا ، الصين لم توقف فقط انتشار الفيروس في الصين ، بل منعت انتشاره على المستوى الدولي.

وأضاف ظريف: نحن ندين سلوك أمريكا في استغلال الظروف الصعبة للآخرين ونعتقد أنه على عكس النهج الأمريكي في انتشار فيروس H 1 N1 في عام 2009 فأنه بات واضحا ان مواجهة الصين، أكثر مسؤولية ونجاحا.