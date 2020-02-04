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رقم الخبر: 275208 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 13:09 الاقسام: ثقافة وفن  
الفيلم الايراني " مهد الصمت" ينافس في مهرجان "سان دييغو" الدولي

الفيلم الايراني " مهد الصمت" ينافس في مهرجان "سان دييغو" الدولي

تأهل الفيلم الايراني القصير " مهد الصمت" للمخرج مصطفى مهرباني للتنافس على جائزة مهرجان "سان دييغو" في ولاية كاليفورنيا الامريكية بدورتها الحادية عشر.
وتشارك في مهرجان " سان دييغو" في ولاية كاليفورنيا الامريكية بدورتها الحادية عشر افلام قصيرة من جميع انحاء العالم وسيتم تسليم جوائز الفائزين يوم 4 شباط/ فبراير الحالي .
وجاء في ملخص الفيلم ان شخص يدعى رسول يغادر مؤقتا جبهات الحرب في الجنوب ويسافر إلى شمال كي يسلم مهدا إلى زوجة صديقه الشهيد . لكن هذه المرة زوجة الرسول "لعيا" تعتزم ان تتجه معه إلى الجبهة ويستمسك الرسول بالمهد كي يرفض طلب زوجته...
فيلم "مهد الصمت" مدته 13 دقيقة وهو من تأليف واخراج مصطفى مهربان وتمثيل: اكرم رادنيا، وآناهيتا خسروي، وحديقة سميع بور، وكاظم نظري، ومريم داداشي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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