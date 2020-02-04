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رقم الخبر: 275207 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 13:08 الاقسام: محليات  
اصدار حكم الاعدام بحق جاسوس للمخابرات الامريكية
المتحدث باسم السلطة القضائية:

اصدار حكم الاعدام بحق جاسوس للمخابرات الامريكية

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية ، عن ان القضاء الايراني اصدر حكما بالاعدام على الجاسوس "امير رحيم بور" بعد ثبوت التهمة عليه بالتجسس لصالح المخابرات الامريكية.
واضاف غلام حسين اسماعيلي اليوم الثلاثاء في لقائه الصحفي الاسبوعي وردا على سؤال حول اعتقال عدد من الجواسيس الأمريكيين: أن هذا الشخص كان على علاقة بوكالة الاستخبارات الامريكية ، وكان يتلقى منها مبالغ كبيرة مقابل خدماته التجسسية، ويجمع المعلومات عن البرنامج النووي لتقديمها للامريكان.
وأضاف أن ديوان القضاء الأعلى صادق على حكم الإعدام الصادر ضد الجاسوس الأمريكي وسينفذ الحكم قريبا.
وفي جانب اخر من حديثه تطرق اسماعيلي  الى العداء الأمريكي المستمر لنظام الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الاسلامية مشيرا الى ما فعلته امريكا ضد إيران كاشعال حرب الثماني سنوات، وتدخلها العسكري في صحراء طبس وإسقاط طائرة الركاب الإيرانية و العديد من الاجراءات الاخرى التي اتخذت ضد نظامنا وثورتنا على مر أربعين عاما من قبل الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة ،ومن الأمثلة الأخرى على هذا العداء استشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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