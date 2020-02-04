سجل كريستابس بورزينجيس 38 نقطة من بينها ست رميات ثلاثية، ليفوز دالاس مافريكس 112-103 على إنديانا بيسرز في دوري كرة السلة الأمريكي.

واستحوذ بورزينجيس أيضا على 12 كرة مرتدة ونجح في 12 رمية حرة نفذها خلال المباراة، في طريقه لتجاوز أفضل حصيلة له سابقا، والتي تبلغ 35 نقطة وحققها في فوز دالاس 128-121 على هيوستون روكتس يوم الجمعة.

وأحرز تيم هارداواي جونيور 25 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة مع بيسرز، الذي خسر ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة بعد فوزه في سبع من مبارياته الثماني السابقة.

وسجل فيكتور أولاديبو لاعب إنديانا تسع نقاط مع استمرار ابتعاد لاعب فريق كل النجوم عن مستواه في مبارياته الثلاث الأولى بعد عودته من إصابة طويلة.

وأنهى آرون هوليداي صانع لعب بيسرز اللقاء مسجلا سبع نقاط في ظل مشاركته، بدلا من تي.جيه وارين الذي غاب للمرة الأولى هذا الموسم، لإصابته بارتجاج خلال خسارة إنديانا 92-85 أمام نيويورك نيكس يوم السبت.

بروكلين نيتس 119 – فينكس صنز 97

بوسطن ستيليكس 123 – اتلانتا هوكس 115