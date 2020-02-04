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رقم الخبر: 275205 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 12:30 الاقسام: رياضة  
الوادا تطلب عقد جلسات علنية لنزاعها مع الوكالة الروسية

الوادا تطلب عقد جلسات علنية لنزاعها مع الوكالة الروسية

تقدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) بطلب رسمي إلى محكمة التحكيم الرياضية بإقامة جلسات علنية لنزاعها ضد الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، بخصوص قرار عدم الامتثال للوائح.

وحرمت الوادا روسيا من المشاركة تحت العلم الوطني في أي بطولة دولية لأربعة أعوام، كعقوبة التلاعب في بيانات المعمل الروسي وبالتالي عدم الكشف عن هوية متناولي المنشطات.

وتقدمت روسيا باستئناف إلى المحكمة الرياضية ضد العقوبات التي صدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال أوليفييه نيجلي مدير الوادا في بيان صحفي "تحقيقات الوادا بشأن روسيا، والحالة الأخيرة من عدم امتثالها للوائح، جذبت اهتماما كبيرا حول العالم، من وجهة نظر الوادا، والعديد من المساهمين فيها، فالنزاع في المحكمة الرياضية يجب إقامته علنا للتأكد من أن الجميع يفهمون الإجراءات ويستمعون إلى المناقشات".

ووفقا للوادا فأي قرارات تصدرها المحكمة الرياضية، وتتعلق بعقوبات عدم الامتثال للوائح أو العواقب المقترحة أو شروط إعادة العضوية، ستكون ملزمة ويجب الاعتراف بها وتنفيذها.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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