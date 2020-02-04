أعلنت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد - الرصافة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، عن حكمها بالسجن 15 سنة على مدان بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "مدانا اعترف في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بعمله في التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004"، مبينا أن "المدان عمل على تطوير الأسلحة والمساهمة في تفخيخ العجلات إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للتنظيم الإرهابي في مدينة الفلوجة".

وأضاف أن "المدان انضم إلى تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014 وقام بتنفيذ عدة عمليات ضد القوات الأمنية العراقية، بحسب اعترافاته".

وأشار البيان إلى أن "المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة أصدرت الحكم بالسجن 15 عاما ضد المتهم وفق أحكام المادة الرابعة/1 بدلالة المادة الثانية/1/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".