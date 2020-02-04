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رقم الخبر: 275197 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 11:41 الاقسام: اقتصاد  
تفشي كورونا سيحد من نمو الناتج الصيني إلى 5.4%

تفشي كورونا سيحد من نمو الناتج الصيني إلى 5.4%

رجح خبراء مؤسسة Oxford Economics، أن يفضي انتشار فيروس كورونا لإبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020 ليصل إلى 5.4%.
وأضاف الخبراء في تقريرهم: "بسبب التفشي الواسع لفيروس كورونا في ووهان (الصينية) ورد فعل الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم، قمنا بمراجعة توقعاتنا لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين. والآن نتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الصيني في الربع الأول بأكثر من نقطتين مئويتين".
وتابع التقرير: "على الرغم من التعافي في الربع الثاني، فإننا نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى 5.4% عام 2020 مقارنة بتوقعاتنا السابقة لنفس العام عند 6%".
وأضافوا: "نتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي ملموسا بشكل أساسي في الربع الأول، ليفتر في الفصول الربعية التالية. لكن لا يمكن استبعاد حدوث تأثير أخطر وأطول مدة. على الرغم من أن معدل الوفيات من فيروس nCoV أقل بـ2% من 10% بسبب السارس، إلا أن فيروس كورونا أكثر عدوى، إذ تم اكتشاف أكثر من 17200 حالة عدوى مؤكدة في شهر واحد تقريبا في الصين، وحوالي 17400 في جميع أنحاء العالم، مقارنة بـ5327 حالة سارس مؤكدة في الصين و8437 في جميع أنحاء العالم، خلال مدة 7 أشهر حين انتشر عام 2003".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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