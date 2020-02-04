أفادت تقارير إعلامية إنجليزية، بأن نادي يوفنتوس، يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع أحد أبرز نجوم نادي ليفربول.

وذكرت صحيفة "thesun"، أن إدارة "اليوفي" مهتمة بالحصول على خدمات مدافع نادي ليفربول، الدولي الهولندي فيرغيل فان ديك، وتخطط لتقديم عرض ضخم للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الجاري تحضيره في يوفنتوس لضم ثاني أفضل لاعب في العالم لعام 2019، ستصل قيمته إلى 180 مليون يورو تقريبا.

وفي حال إتمام الصفقة، فسيصبح فان دايك، أغلى مدافع في العالم، علما بأنه نال هذا اللقب عندما انتقل إلى ليفربول في شتاء 2018 قادما من ساوثهامبتون، في صفقة قدرت بنحو 84.6 مليون يورو، لكنه تنازل عن لقب أغلى مدافع في العالم الصيف الماضي، بعد انضمام المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماغواير إلى مانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو.

ويعد فان دايك (28 عاما)، من أفضل المدافعين حاليا، وكان قاب قوسين أو أدنى من نيل الكرة الذهبية لعام 2019، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب في العالم، ولكنه جاء في المركز الثاني بفارق ضئيل خلف نجم برشلونة، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.