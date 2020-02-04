  • الثلاثاء ٩ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الثلاثاء , فبراير 04, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275195 تاريخ النشر: شباط 04, 2020 الوقت: 11:06 الاقسام: رياضة  
نابولي يهزم سامبدوريا في مباراة "مجنونة" بالدوري الايطالي

نابولي يهزم سامبدوريا في مباراة "مجنونة" بالدوري الايطالي

خرج فريق نابولي بفوز مثير من ملعب مضيفه سامبدوريا (4-2) في المباراة التي جمعتهما يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحملت رباعية نابولي توقيع كل من، البولندي أركاديوش ميليك (3)، المقدوني إليف إلماس (16)، دييغو ديم (83)، والبلجيكي درايس ميرتينز (90+8).

بينما سجل ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجمين فابيو كوالياريلا ومانولو جابياديني في الدقيقتين (26، و73 من ضربة جزاء) على الترتيب.

وحقق نابولي بذلك انتصاره الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 30 نقطة ويقفز إلى المركز التاسع في جدول ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل توقف رصيد سامبدوريا عند 20 نقطة ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الدوري.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0624 sec