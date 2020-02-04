|رقم الخبر: 275194
|تاريخ النشر: شباط 04, 2020
|الوقت: 11:06
|الاقسام: رياضة
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تحديد موعد كلاسيكو الإياب في الليجا
أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، مساء يوم الإثنين، موعد مباراة كلاسيكو الدور الثاني، ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة.
ومن المُقرر أن تُقام المباراة يوم 1 مارس/ آذار المقبل، في معقل ريال مدريد "سانتياجو برنابيو".
ووفقًا للحساب الرسمي لليجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مدريد، 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويعتلي ريال مدريد صدارة الترتيب بعد مرور 22 جولة، برصيد 49 نقطة، بينما يحل برشلونة وصيفًا بفارق 3 نقاط فقط، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، في ملعب كامب نو، بعد تعديل موعد اللقاء.
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