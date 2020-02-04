أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"، مساء يوم الإثنين، موعد مباراة كلاسيكو الدور الثاني، ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة.

ومن المُقرر أن تُقام المباراة يوم 1 مارس/ آذار المقبل، في معقل ريال مدريد "سانتياجو برنابيو".

ووفقًا للحساب الرسمي لليجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن المباراة ستنطلق في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مدريد، 11 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويعتلي ريال مدريد صدارة الترتيب بعد مرور 22 جولة، برصيد 49 نقطة، بينما يحل برشلونة وصيفًا بفارق 3 نقاط فقط، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بتعادل الفريقين سلبيا، في ملعب كامب نو، بعد تعديل موعد اللقاء.