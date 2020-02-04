تمّ الاثنين التوقيع على اتفاقية للتعاون بين اللجنة الوطنية (الايرانية) لمكافحة المنشطات الرياضة (نادو)، مع مختبر مراقبة المنشطات القطري.

ووقع على هذه الاتفاقية الامين العام لـ نادو "مهرزاد خليليان" عن الجانب الايراني، وعن الجانب القطري "كاستا جورجا كوبلوس"؛ وذلك خلال زيارة وفد خبراء اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لمختبر مراقبة المنشطات في قطر.

اتفاقية التعاون الايرانية - القطرية في مجال مكافحة المنشطات الرياضية، جاءت بعد مشوار طويل من المباحثات الثنائية، وذلك في ضوء التصريح الصادر عن المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الى المختبر القطري، والقرب الجغرافي بين ايران وقطر حيث امكانية نقل عينات الرياضيين الايرانيين بوتيرة سريعة الى هذا المختبر وتيسير اجراءت تحويل العملة الصعبة عبر الجانب القطري.

علما ان المختبر القطري سيقوم وفقا لهذه الاتفاقية بتحليل عينات الرياضيين الايرانيين؛ يضاف الى ذلك ان هذه الاتفاقية لا تؤدي الى تقويض التعاون بين نادو ومختبر كولن الالماني بل ستكون سارية الصلاحية دون اي تعارض مع الاتفاقية الجديدة.