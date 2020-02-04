وفي البرقية اعرب الرئيس روحاني عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين، في ظل الارادة السياسية الموجودة لدى قادة البلدين.

وفي ختام البرقية تمنى الرئيس روحاني موفور الصحة والنجاح لنظيره السريلانكي والسعادة والتقدم لشعب بلاده.