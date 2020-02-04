|رقم الخبر: 275183
|تاريخ النشر: شباط 04, 2020
|الوقت: 10:58
|الاقسام: محليات
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روحاني يأمل بالمزيد من تطوير التعاون بين ايران وسريلانكا
وجه الرئيس الايراني حسن روحاني برقية تهئنة للرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا لمناسبة العيد الوطني لبلاده.
وفي البرقية اعرب الرئيس روحاني عن امله بالمزيد من تطوير العلاقات الودية والتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين، في ظل الارادة السياسية الموجودة لدى قادة البلدين.
وفي ختام البرقية تمنى الرئيس روحاني موفور الصحة والنجاح لنظيره السريلانكي والسعادة والتقدم لشعب بلاده.
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