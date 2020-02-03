*حركة فتح: خطة ترامب تنفيذ حرفي لنظام "الأبرتايد" ولن نقبلها *خلال مناورة للاحتلال.. إصابة 15 جنديًا صهيونيًا من "لواء غولاني"

أقرت منظمة التعاون الإسلامي، الاثنين، بالإجماع رفض "صفقة القرن"، مؤكدة موقفها المبدئي الداعم للفلسطينيين في نضالهم العادل لإقامة دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت المنظمة في البيان الختامي، خلال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية في مقرها بمدينة جدة السعودية، "كافة الدول الأعضاء إلى عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية".

وحمل البيان"" إسرائيل" المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض"، مؤكدا أن "الخطة الأمريكية تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية وتخالف مرجعيات عملية السلام".

وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، قال خلال كلمته، إن "المنظمة تدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، عاصمتها القدس الشرقية".

وأكد العثيمين أن "قضية فلسطين تتصدر سلم أولويات المنظمة"، مضيفا: "نؤكد تمسكنا بالحلول المستندة للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية". كما أشار الأمين العام للمنظمة إلى دعم أي جهود دولية لحل القضية الفسلطينية، وصولا إلى سلام شامل.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لـ" إسرائيل" وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة " إسرائيل" على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

بموازاة ذلك أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، أن بلاده "قطعت العلاقات مع" إسرائيل"، داعيا إياها إلى "تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال إذا استمرت في نهجها".

وقال عباس، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الأسبوعية الاثنين، إننا "لن نقبل بأي صفقة تنتقص من حقوق شعبنا"، مضيفا أن "العرب وقفوا معنا وقفة رجل واحد ضد صفقة القرن".

وأوضح أنه"لم يتم أي تعديل على المشروع الذي قدمه للجامعة العربية بشأن رفض الخطة الأمريكية"، مشيرا إلى أن "أمريكا لا تقف معنا ولذلك رفضنا أن تكون وسيطا للسلام".

كما أكد الرئيس الفلسطينى، أن فلسطين سوف ترفض خطة السلام الأمريكية أمام مجلس الأمن الدولي، موضحا أنه يجب الرجوع إلى محددات القانون الدولي، لأن هذه الخطة تخالف القرارات التي أصدرها مجلس الأمن، ولا يمكن قبولها على الإطلاق.

وأضاف، أن فلسطين سوف تستمر في مقاطعة الولايات المتحدة و" إسرائيل" طالما تم الاستمرار في تطبيق خطة السلام، مشددا على أن بلاده تسعى للحصول على حقوقها المشروعة بعيدا عن خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في السياق قالت حركة "فتح" الفلسطينية، إن الشعب وقيادته ومعظم دول العالم، عبروا عن رفض "صفقة القرن"، لأنها تنفيذ حرفي لنظام "الأبرتايد" العنصري.

وصرح المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، تعقيبا على تصريحات مستشار ترامب جاريد كوشنير حول الصفقة، بقوله: "إنها عبارة عن خطة الضم والتوسع، وكلمة الدولة ما هي إلا خدعة لا تنطلي على طفل فلسطيني، ولا يمكن مناقشتها"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف القواسمي أن "ما قدمه ترامب هو صناعة صهيونية إسرائيلية يمينية متطرفة، وهي ليست خطة سلام مطلقا، وإنما خطة استسلام، لا يمكن لطفل فلسطيني ولا عربي ولا حر أن يقبل مناقشتها"، مؤكدا أن الخطة الفلسطينية تتمثل بحل الدولتين على أساس حدود عام 67، والالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها.

وأشار القواسمي إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته رفضوا الصفقة لأنها تعطي القدس الشرقية لـ" إسرائيل"، وتضم الأغوار، وتبقي السيادة والأمن بيد تل أبيب على الضفة وغزة، وتشرعن الاستيطان وتبقيه تحت السيادة الإسرائيلية، بالإضافة إلى إلغاء حق العودة ومنع الفلسطينيين من استخدام مواردهم الطبيعية.

في سياق آخر أصيب 15 جنديًا من لواء غولاني الاسرائيلي مساء الأحد جراء سقوط قذيفة هاون خلال مناورة أقيمت شمال الأراضي المحتلة.

وقد أوضح موقع "كيبا" الإسرائيلي أن الجنود أصيبوا بجراح خفيفة ونقلوا لتلقي العلاج الطبي في مستشفى زيفن، مشيرًا إلى أن الحادث وقع عند وجود الجنود في الميدان خلال المناورة واشعال النار للتدفئة.

وذكر الموقع أنه "في اعقاب الحادثة الاستثنائية، تم تشديد الإجراءات الأمنية من قبل جميع الجنود في الكتيبة وفتح التحقيق في الحادثة".

وبحسب الموقع، أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الأحد عن "بدء مناورة عسكرية أركانية واسعة تحاكي سيناريو قتال على جبهات متعددة"، لافتًا إلى أن "هدف المناورة تحسين أهلية تفعيل المجهود الناري المتعدد الجبهات، وتحسين التنسيق والتزامن بين القيادات والجهات المشغلة للنيران في الجيش "الإسرائيلي"".

وتجري المناورة بالتعاون بين قيادة المنطقة الجنوبية وقيادة المنطقة الجنوبية وأذرع البر وقوات الجو والبحر وشعبة الاستخبارات وشعبة معالجة البيانات والحماية من السايبر.

*الأسرى يُقاومون.. طعن ضابط صهيوني في سجن "عوفر"

هذا وقالت وسائل إعلام العدو إن ضابطًا في مصلحة سجون الاحتلال أصيب بجراح صباح الإثنين إثر طعنه من أسير فلسطيني في سجن عوفر غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن الأسير ربيع أبو نواس، المنتمي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، طعن أحد الضباط بأداة حادة صباح الاثنين فأصابه بجراح في رقبته نُقل على إثرها للعلاج في المستشفى.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع خلال تفتيش لغرف السجن بالقسم 12.

يأتي ذلك في وقت قال مكتب إعلام الأسرى إن توترًا يسود في سجون الاحتلال كافة مع بدء خطوات احتجاجية ضد سياسة القمع والإجرام بحق الأسيرات والأشبال.

وتعليقا على الحادث، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى دودين، أن عملية طعن سجان إسرائيلي هو تعبير واضح عن حالة القهر والغضب السائدة لدى الاسرى في سجون الاحتلال، في ظل الانتهاكات المستمرة بحقهم، والتي طالت مؤخرا الأسرى الأطفال والمرضى والأسيرات.

وأكد دودين أن إجراءات إدارة السجون التعسفية ومسّهم بحقوق الأسرى الإنسانية ونقضهم للاتفاقات السابقة تقود إلى انتفاضة عارمة للاسرى والشعب الفلسطيني ضد هذه الانتهاكات.

دودين حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ربيع أبو نواس وعن حياة كافة الاسرى، محذرا من أن أي إجراءات عدوانية ضد الاسرى ستقود لتفجير الأوضاع داخل السجون بما لا يحمد عقباه.

*تظاهرات عنيفة في مدينة الخليل منددة بـ "صفقة القرن"

كما اندلعت الاثنين تظاهرات عنيفة في مدينة الخليل منددة بـ "صفقة القرن"، حيث تصدّى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة لساعات طويلة إلى أن طلب الجنود من المتظاهرين استراحة لمدة 10 دقائق.

ويظهر في الفيديو، جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب استراحة من المتظاهرين الفلسطينيين بعد مواجهات استمرت 12 ساعة، ويقول لهم "بدكم ناخد استراحة؟ استراحة عشر دقائق. ارحلوا لنرحل".

التظاهرات اندلعت على مدخل شارع الشهداء، حيث تم اشعال النيران في اطارات السيارات، ورشقت النقطة العسكرية الإسرائيلية على مدخل شارع الشهداء بالحجارة، وردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق عيارات مطاطية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واقتحام منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

كما نقلت وسائل إعلام محلية فلسطينية عن مصادر طبية أنها قدمت علاجات ميدانية لعدد كبير من المواطنين، كذلك أجبر جنود الاحتلال أصحاب المحال التجارية وسط الخليل على إغلاق محالهم التجارية.

* مستوطنون وضابطا صهيونيا يستبيحون الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة العدو الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن 44 مستوطنا و85 طالبا يهوديا يرافقهم 11 موظفا وضابطا من حكومة العدو نفذوا جولات استفزازية في باحاته، خصوصا مصلى باب الرحمة، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة.

واحتجزت شرطة العدو المتمركزة على البوابات هويات بعض المصلين، ودققت فيها، فيما واصلت منع وإبعاد عشرات النساء والرجال عن المسجد لفترات متفاوتة.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات العدو المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.