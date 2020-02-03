تلقى رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث آخر التطورات.

وحسب بيان صادر عن مكتب الرئاسة العراقية، أكد الجانبان "أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين".

وقدّم الرئيس العراقي، خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، معبراً عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا".

وذكر البيان أنه "تم بحث التطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون إلى الحوار البناء والجاد بين جميع الأطراف".

وكلف الرئيس العراقي، يوم السبت الماضي، محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة العراقية، يأتي هذا الترشيح لينهي أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من شهرين، حيث سيدير علاوي البلاد لحين إجراء انتخابات مبكرة، كما يتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر.

في سياق آخر تناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، مقاطع فيديو وصورا توثق صدامات بين المحتجين وأنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والمعروفين بـ "أصحاب القبعات الزرقاء".

وقال مصدر، لـ "السومرية نيوز"، إن محتجين في محافظة النجف حاولوا، الاثنين، قطع عدد من الطرق والجسور الرئيسية في المحافظة، مشيرا إلى اندلاع صدامات مع أنصار زعيم التيار الصدري، المعروفين باسم القبعات الزرق، لإعادة فتح الطرق المغلقة بمساعدة رجال الإطفاء في المحافظة".

وأوضح المصدر أن تلك الصدامات أسفرت عن تسجيل أكثر من 12 حالة إصابة نتيجة استخدام الحجارة والهروات.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجاميع مسلحة بزيّ مدني تهديد المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي إذا ما أصروا على إبقاء الطرق مغلقة.

من جانبها وجهت قيادة شرطة النجف، في وقت سابق الاثنين، رسالة إلى المتظاهرين داعية إياهم إلى التعاون التام مع جميع الأجهزة الأمنية.

وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين وطلبة الجامعات، والمعاهد، الأحد 2 شباط/ فبراير، إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، تنديدا بعمليات القمع التي مارسها أنصار رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، منذ مساء السبت، باستخدام العصي والهروات.

وأطلق الناشطون والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب القبعات الزرقاء من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية، محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلف الأحد من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.

إلى ذلك كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الاثنين، عن إحصائية جديدة، حول عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت في الأول من أكتوبر الماضي.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان توضيحي إن "أرقام المفوضية كانت صحيحة ولم تكن فلكية، كما تم اتهامها من قبل البعض"، مبينا أن "أرقام المفوضية منذ الأول من أكتوبر 2019 حتى الثلاثين من ينار الماضي".

وأضاف أن "عدد القتلى بلغ 536 بينهم 17 رجل أمن، وعدد المصابين بلغ 23545 بينهم 3519 رجل أمن ، بينما عدد المعتقلين فكان 2713"، مشيرا إلى أن "328 منهم قيد الاحتجاز".

وأشار البياتي إلى أن "عدد المختطفين 72 محتجا، أطلق سراح 22 منهم فقط، وكانت حالات الاغتيال 49، حالة أدت إلى القتل، بينما هناك 13 إصابة، وفشلت 14 محاولة".

وتابع "بلغ عدد إجمالي الأضرار في المباني العامة والخاصة، 418".