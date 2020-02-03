دشن الإثنين، الجسر الطبي الجوي الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للمرضى برحلة إسعافية من مطار صنعاء الدولي، حيث غادر سبعة مرضى مطار صنعاء ومرافقوهم ومتبرعان بالكلى على متن أولى رحلات الجسر الطبي.

وقال مدير الجسر الطبي الجوي الدكتور مطهر الدرويش للمسيرة إن هناك رحلة إسعافية تمت الاثنين على متنها 15 فردًا نصفهم مرضى ونصفهم مرافقين، وهذه الطائرة كانت غير مجهزة لظروف المرضى.

وأوضح أن الرحلة التي حصلت الاثنين هي رحلة إسعافية وليست أول رحلة على الجسر الطبي وأن هناك تعهدا خطيا من الأطراف الأممية بتأمين جميع المستلزمات الطبية لهذه الطائرة، وبعدها تم الموافقة على هذه الرحلة.

وكان من المقرر أن يغادر الاثنين 120 حالة مرضية في أول رحلة للجسر الطبي على طائرة الأمم المتحدة للعلاج في الأردن حسب الاتفاق بين وزارة الصحة والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المنظمين للجسر الطبي.

يذكر أن مطار صنعاء الدولي مغلق من قبل تحالف العدوان منذ 9 أغسطس 2016م ما تسبب في وفاة أكثر من 43 ألف حالة مرضية جراء عدم القدرة على السفر للعلاج في الخارج ونفاذ الأدوية التي كانت تنقل عبر الجو.

ويعد مطار صنعاء الشريان الرئيسي لمعظم سكان الجمهورية اليمنية، وأدى الحظر المفروض عليه لكارثة إنسانية، كونه البوابة الرئيسية لشحن الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصا للأمراض المزمنة كالسرطان والسكري والفشل الكلوي والقلب والأوعية الدموية والثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية وغيرها.

وكان المدير العام للنقل الجوي في حكومة صنعاء مازن غانم، قد أعلن أن ما بين 15 إلى 25 مريضاً يموتون يومياً بسبب منعهم من السفر لتلقي العلاج خارج اليمن.

وطالب غانم بفتح مطار صنعاء الدولي المقفل منذ اليوم الأول للحرب، موضحاً أن آلية الأمم المتحدة لإجلاء 28 مريضاً في الشهر، ستزيد معاناة اليمنيين، إذ إن الأمر سيتطلب 13 عاماً لنقل 32 ألف مريض يحتاجون إلى تلقي العلاج بشكل ملّح.

واتهم وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل قبل أيام، التحالف السعودي باستهداف 500 مرفق صحي في اليمن، منذ بدء عملياته عام 2015، موضحاً أن"إغلاق مطار صنعاء وحصار ميناء الحديدة، فاقم من معاناة مرضى الكلى والسكري واللوكيميا، وضاعف من أعداد الوفيات".

وكان وزير الصحة قد أعلن نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019، أنّ 5 ملايين و400 ألف يمني من بينهم 2 مليون و900 ألف طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية، فيما يصاب 5 آلاف طفل سنوياً بالأورام نتيجة أسلحة التحالف التي من بينها أسلحة محرمة دولياً.