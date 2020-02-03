قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بين بلاده وتونس" تطابقا في وجهات النظر في كافة القضايا التي تم التباحث بشأنها".

وشدد في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي قيس سعيد في الجزائر مساء الأحد، على أن "أمن واستقرار تونس يعني أمن واستقرار الجزائر".

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، أكّد الرئيس ​الجزائري أنه أجمع مع نظيره التونسي ​على رفض "صفقة القرن​"، مضيفاً أن الجزائر تؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها ​القدس​ الشريف.

من جانبه، أكّد سعيد وجود تطابق في وجهات النظر بين البلدين، لافتاً إلى ضرورة البحث عن "أدوات جديدة لدفع التعاون الثنائي بين البلدين".

كما كشف الجانبان عن تقديم مقترح للمجموعة الدولية من أجل إستضافة جولات مفاوضات بين أطراف النزاع في ليبيا.

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التونسي إن "صفقة القرن" غير مقبولة، معتبراً أن "فلسطين ليست ضيعة حتى تكون موضوعاً لصفقة".