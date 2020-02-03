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رقم الخبر: 275170 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 18:21 الاقسام: عربيات  
وفاة المعتقل السابق كاظم السيد عباس السهلاوي
بسبب إهمال السلطات البحرينية وإصابته بمرض السرطان داخل السجن

وفاة المعتقل السابق كاظم السيد عباس السهلاوي

توفى صباح الاثنين، توفي المعتقل السابق كاظم السيد عباس السهلاوي بعد صراعٍ مرير مع مرض السرطان الذي أصابه داخل السجن، حيث تأثّرت صحّته بالأوضاع السيّئة هناك وخصوصًا بعدما عانى آلامًا كثيرة جراء تعرّضه للضرب المبرّح في معدته والظهر والأنف.

جدير بالاشارة أن إدارة السجن لم تستجب لكلّ المناشدات التي أطلقها ذووه لعلاجه في أسرع وقت، لكن بعد مرور أكثر من شهرين على معاناته، اضطرّت الى نقله خاصة أن الفحوصات التي أجريت له في المستشفى العسكري بيّنت إصابته بورم سرطاني في الرأس وعلى الرغم من ذلك رفضت السلطات الإفراج عنه، وبعد فترة أُجريت له عملية خطيرة استمرت أربع ساعات.

هذا وكانت نتائج العملية مُحبطة، فكاظم فقد بصره ثمّ أُعيد للسجن، وبعد تأكد السلطات من أن المعتقل في حالة صحية متدهورة تمامًا أُفرج عنه.

ويعيش مئات السجناء المرضى في سجن جو المركزي أوضاعًا مُشابهة، إذ قضى قبل أقلّ من أسبوع المعتقل السابق حميد خاتم بسبب مرض السرطان أيضًا.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
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