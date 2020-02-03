وبهذا الصدد قال مدير مركز الارتكاز الإعلامي المحلل السياسي سالم زهران إن لجنة صياغة البيان الوزاري ستجتمع الاثنين، وستطلب موعداً من رئيس الجمهورية ميشال عون لتحدد جلسة نهائية للبت في البيان الوزاري بعد أن وضع أعضاء اللجنة كل الملاحظات في الساعات الماضية على المسودة الأخيرة.

واعتبر زهران أنه من المتوقع أن تحصل جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون خلال الـ 72 ساعة المقبلة ويتم من بعدها إقرار وإرسال البيان الوزاري إلى مجلس النواب وعندها يصبح على رئيس مجلس النواب لزاماً تحديد موعد لجلسة نيابية تناقش البيان الوزاري، والتوقعات تقول أن هذه الجلسة على الأغلب مطلع الأسبوع المقبل في حد أقصى وعليه البيان الوزاري يكاد يكون شبه منتهي.

وفي مضمون البيان الوزاري، قال زهران إن "البيان الوزاري في شقه السياسي والمتعلق بالمقاومة والعلاقة مع الدولة سوف يكون نسخة طبق الأصل عن البيان الوزاري لحكومة سعد الدين الحريري السابقة، وهذا الأمر مفهوم لأنه يستطيع بذلك حسان دياب أن يكسب صمت الخارجين من الحكومة وعلى رأسهم "تيار المستقبل" لأنه سبق ووافق على هذه الصيغة، أما الشق الأساس في البيان الوزاري فله علاقة في الشق الاقتصادي والعلامة الفارقة الوحيدة لهذا البيان الوزاري عن كل البيانات السابقة هو إلزام الحكومة نفسها بجدول زمني للبرنامج، وهي وضعت جدولاً زمنياً من 3 مراحل.