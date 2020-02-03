إعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الانتخابات بأنها مظهر لجمهورية النظام واسلاميته وقال: ان صون الانتخابات ودعمها واجب وطني .

وكتب شمخاني في تغريدة على تويتر: ان الانتخابات مظهر جمهورية النظام واسلاميته وان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قد أعلن مرارا ان الاثنين يؤكدان على دور الشعب وصوت الشعب وان الانتخابات تجسيد لإرساء دعائم الأمن القومي .

وتابع: ان صون الانتخابات ودعمها واجب وطني .