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رقم الخبر: 275166 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 17:47 الاقسام: محليات  
شمخاني: صون الانتخابات ودعمها واجب وطني

شمخاني: صون الانتخابات ودعمها واجب وطني

إعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، الانتخابات بأنها مظهر لجمهورية النظام واسلاميته وقال: ان صون الانتخابات ودعمها واجب وطني .

وكتب شمخاني في تغريدة على تويتر: ان الانتخابات مظهر جمهورية النظام واسلاميته وان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي قد أعلن مرارا ان الاثنين يؤكدان على دور الشعب وصوت الشعب وان الانتخابات تجسيد لإرساء دعائم الأمن القومي .

وتابع: ان صون الانتخابات ودعمها واجب وطني .

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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