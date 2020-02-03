* اميركا وقحة ومنافقة، فهي أعلنت دعمها لـ (اينستكس) وهي التي فرضت الحظر الذي نعتبره جريمة بحق الانسانية

أعرب المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، عن أمله بأن تتمخض زيارة مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل لطهران عن نتائج مفيدة.

وقال ربیعي، في مؤتمر صحفي، الاثنين: إن زيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هي الاولى لايران. وأعرب عن أمله بأن تتمخض عن نتائج مفيدة فيما يتعلق بشؤون الإتفاق النووي والتي تعود أسبابها الى عدم إلتزام اوروبا بتعهداتها.

وأضاف: إننا لانريد الدفع بأوروبا باتجاه السياسات الاميركية.

وأشار ربيعي الى منح ذوي ضحايا تحطم الطائرة الاوكرانية غرامات مالية، موضحاً: إن طهران ستنجز هذه المهمّة وفق القوانين الدولية.

وحول تسليم سويسرا شحنات الأدوية المستوردة الى ايران، عدّ قناة اينستكس المالية بأنها لاتلبي طموحات ايران بالتأكيد.

واتهم اميركا بالوقاحة والنفاق لانها أعلنت عن دعمها لـ"اينستكس" فيما هي التي فرضت الحظر الذي تعتبره طهران جريمة بحق الانسانية وتحتفظ بحقها في المتابعة القضائية.

وأعرب عن شكره للحكومة السويسرية، موضحاً ان أثمان الادوية سددتها ايران فيما لم تكن اميركا تسمح بدخولها الى البلاد.

وفي سياق آخر دعا الى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة والتي أكد عليها الرئيس والحكومة، لافتا الى ان الاسبوع الجاري يصادف الذكرى الحادية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية ومرور اربعين عاما على إقامة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية وربيع الانتخابات.