أعلن المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، أن ايران عقدت صفقة مع روسيا لإنشاء محطتين نوويتين بطاقة 1070 ميغاواطاً، قائلا: إن عمليات صب الخرسانة في القسم الرئيس لهذا المفاعل قد بدأت قبل قرابة شهرين، وسيتم تدشينها حتى عام 2025.

وعلى هامش افتتاح المعرض الثاني والخمسين للإنجازات النووية في البلاد في مدينة مشهد المقدسة، الأحد، أعلن علي اصغر زارعان عن عقد صفقة لإنشاء محطتين نوويتين بطاقة 1070 ميغاواطاً مع روسيا، موضحاً: إن عمليات صب الخرسانة في القسم الرئيس لهذا المفاعل الذي تقدر قيمته بـ10 مليارات دولار، قد بدأت قبل قرابة شهرين، وسيتم تدشينها حتى عام 2025.

وبيّن زارعان ان وفداً من الاتحاد الاوروبي يزور ايران للتفاوض، لافتا الى ان من المؤكد ستكون أحد محاور المحادثات في هذه الزيارة في المجال النووي.

وأكد زارعان تحقيق الإكتفاء الذاتي أكثر مما مضى في القطاع النووي، مضيفاً: إن كل ما تحتاجه البلاد علينا ان نقوم بتصميمه وتصنيعه باستخدام الطاقات المحلية، لأننا لا نثق بالأجانب، فعلى سبيل المثال، محطة بوشهر النووية، بطاقة ألف ميغاواط، أذا اراد الأجنبي عدم اعطائنا الوقود بعد إنتهاء الضمان، فما هو الضمان لئلا تتعطل هذه المحطة؟ ولذلك قمنا بتوطين دورة الوقود النووي، وبعد ان تنتهي مدة الضمان لمحطة بوشهر، واحتمال عدم استمرار الروس ببيع الوقود لنا، فيمكننا ان نستفيد من مجمعاتنا. وقد أثبت التاريخ انه لا ينبغي الثقة بالأجنبي، وعلينا ان نلبي إحتياجاتنا بدءا من التصميم وحتى التصنيع.

وفي جانب آخر من حديثه، قال المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: اننا حتى يومنا هذا قمنا بخمس خطوات حسب قرارات النظام (في تقليص إلتزامات ايران بالإتفاق النووي)، الامر الذي يبين إستعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية بالعودة فورا الى الحالة السابقة، واليوم فإن طاقة تخصيبنا لليورانيوم أصبحت أكثر حتى مما كانت عليه قبل الإتفاق النووي، بحيث كنا في السابق ننتج يوميا 7.5 كيلوغرام، ولكننا اليوم يمكننا ان ننتج اكثر من 10 كيلوغرامات بتخصيب تحت خمسة بالمائة.