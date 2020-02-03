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للمزید
رقم الخبر: 275161
تاريخ النشر: شباط 03, 2020
الوقت: 14:45
الاقسام: سياسة
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موعد في هانوي!
الکلمات المفتاحية
موعد
هانوي!
ترامب
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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