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رقم الخبر: 275160 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 15:19 الاقسام: منوعات  
الكشف عن قبو سري فيه كنوز معرة النعمان

الكشف عن قبو سري فيه كنوز معرة النعمان

كشف مدير آثار إدلب السورية غازي علولو أن كوادر الدائرة وقبيل دخول الإرهابيين إلى المدينة نجحوا في جمع القطع الأثرية المعروضة في خزائن المتحف ونقلها إلى مكان سري في قبو داخله ووضعوها ضمن خزائن ورفوف وقاموا بإخفائها بطريقة محكمة للحفاظ عليها من النهب والسرقة من قبل الإرهابيين.

ولفت علولو إلى أنه عند وصوله يوم الأربعاء الماضي إلى المتحف بعد سيطرة الجيش العربي السوري وتحرير المدينة توجه مباشرة إلى المكان الذي تم إخفاء القطع الأثرية فيه لتغمره مشاعر الفرح عندما وجد أن القطع الأثرية بقيت كما هي ولم يلاحظ الإرهابيون مكان إخفائها.

وبين علولو بحسب (سانا) أن القطع الأثرية بحالة جيدة وتضم قطعاً فخارية من مختلف العصور التاريخية نتجت عن أعمال التنقيب التي قامت بها دائرة آثار المعرة خلال فترة تمتد على مدى عشرين سنة.

وأشار حمود إلى أن الفريق كشف عن القطع الفسيفسائية التي يضمها المتحف وهي بحالة جيدة وإلى نية المديرية التدخل بشكل إسعافي سريع لترميم المتحف خشية حدوث انهيارات في بعض جوانبه لافتاً أيضاً إلى أنه جرى تجميع تمثال أبي العلاء المعري الذي دمره الإرهابيون من قبل فريق المديرية العامة للآثار والمتاحف بهدف ترميمه وإعادته كما كان.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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