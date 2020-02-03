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|رقم الخبر: 275157
|تاريخ النشر: شباط 03, 2020
|الوقت: 14:37
|الاقسام: رياضة
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استعداداً لخوض بطولة آسيا 2020..
ناشئة ايران يهزم ريال مدريد في بطولة دولية بكرة السلة
هزم منتخب ناشئة ايران لكرة السلة، فريق ريال مدريد الاسباني وحل ثالثا ببطولة " جنت ايشفان" الدولية في المجر.
وتمکن منتخب ایران من انهاء مباراة تحديد المراكز امام ريال مدريد بنتيجة 91-87 نقطة، ليحقق فوزه الثالث في البطولة.
وكانت ايران قد فازت على فريقي اكاديمية NBA و المجر (ب)، وخسرت امام ايطاليا، حيث تأتي مشاركتها استعدادا لخوض بطولة آسيا 2020 لكرة السلة التي ستقام مارس/آذار المقبل في طهران.
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