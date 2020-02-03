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رقم الخبر: 275157 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:37 الاقسام: رياضة  
ناشئة ايران يهزم ريال مدريد في بطولة دولية بكرة السلة
استعداداً لخوض بطولة آسيا 2020..

ناشئة ايران يهزم ريال مدريد في بطولة دولية بكرة السلة

هزم منتخب ناشئة ايران لكرة السلة، فريق ريال مدريد الاسباني وحل ثالثا ببطولة " جنت ايشفان" الدولية في المجر.

وتمکن منتخب ایران من انهاء مباراة تحديد المراكز امام ريال مدريد بنتيجة 91-87 نقطة، ليحقق فوزه الثالث في البطولة.

وكانت ايران قد فازت على فريقي اكاديمية NBA و المجر (ب)، وخسرت امام ايطاليا، حيث  تأتي مشاركتها استعدادا لخوض بطولة آسيا 2020 لكرة السلة التي ستقام مارس/آذار المقبل في طهران.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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