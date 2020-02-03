هزم منتخب ناشئة ايران لكرة السلة، فريق ريال مدريد الاسباني وحل ثالثا ببطولة " جنت ايشفان" الدولية في المجر.

وتمکن منتخب ایران من انهاء مباراة تحديد المراكز امام ريال مدريد بنتيجة 91-87 نقطة، ليحقق فوزه الثالث في البطولة.

وكانت ايران قد فازت على فريقي اكاديمية NBA و المجر (ب)، وخسرت امام ايطاليا، حيث تأتي مشاركتها استعدادا لخوض بطولة آسيا 2020 لكرة السلة التي ستقام مارس/آذار المقبل في طهران.