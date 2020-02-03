استعاد رجل مصاب بالعمى منذ 20 عاما بصره فجأة بشكل لا يصدق بعد أن صدمته سيارة بقوة عند معبر للمشاة، وأصبح جانوس غوراي، قادرا على الرؤية بشكل واضح بعد أسبوعين فقط من الحادث المروري.

وعانى غوراي، من مدينة غورزو فييلكوبولسكي البولندية، من رد فعل تحسسي ألحق الضرر بشبكية العين في عينه اليمنى منذ أكثر من 20 عاما، بينما سجلت عينه الأخرى فقط الأشكال والضوء دون أن يستطيع الرؤية بواسطتها.

على الرغم من أن الحادث المروري وقع في عام 2018، إلا أن شبكة (Polsat News) أجرت مقابلة مع غوراي مؤخرا، حيث قال إن بصره صار رائعا طوال الوقت منذ أن صدمته السيارة فجأة.

وأوضح:(لقد رفعتني الصدمة فوقعت على غطاء محرك السيارة، فارتطم رأسي بشدة بزجاجها الأمامي ثم انزلقت وسقطت على الطريق).

وقال أغنيسكا ويسنيوسكا، المتحدث باسم المستشفى لوسائل الإعلام المحلية: (في سن معينة، لا تلتئم هذه الكسور بهذه السرعة، لم يكن الأطباء قلقين بشأن رؤيته بل بسبب جروحه الغائرة ولا سيما في الفخذ).

ومع ذلك، تمكنوا خلال أسبوعين من بلسمة إصاباته ومعالجتها كليا في الغالب، إلا أنه حصل على مكافأة إضافية غير متوقعة تمثلت في عودة بصره المفقود إليه بأعجوبة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.