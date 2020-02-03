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رقم الخبر: 275154 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: رياضة  
ديوكوفيتش بطلا لأستراليا المفتوحة بعد مواجهة مثيرة مع ثيم

ديوكوفيتش بطلا لأستراليا المفتوحة بعد مواجهة مثيرة مع ثيم

تُوِّج الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الأحد، بعد الفوز في المباراة النهائية على النمساوي دومينيك ثيم بـ3 مجموعات مقابل مجموعتين.

وجاءت نتائج المجموعات (6-4)، (4-6)، (2-6)، (6-3)، (6-4)، بعد أكثر من 4 ساعات من اللعب.

 وهذه هي المرة الثامنة التي يفوز ديوكوفيتش فيها باللقب في ملاعب ملبون، فيما فشل ثيم في الفوز بأول لقب له في بطولات الجراند سلام.

وأحرز ديوكوفيتش لقبه الـ17 في مسيرته الاحترافية ببطولات الجراند سلام، ليقلص الفارق لـ3 بطولات مع متصدر القائمة السويسري روجيه فيدرر بـ20 لقبًا، ورافاييل نادال الثاني، والذي يملك في رصيده 19 لقبًا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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