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رقم الخبر: 275152 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:57 الاقسام: منوعات  
أغنى رجل في العالم يكسب 13 مليارا في دقائق

أغنى رجل في العالم يكسب 13 مليارا في دقائق

نجح رئيس شركة (أمازون) وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، في إضافة 13.2 مليار دولار إلى ثروته.

وتم ذلك في غضون 15 دقيقة بسبب ارتفاع أسهم شركته.

ووفق وكالة بلومبرغ للأنباء، فإن سعر سهم أمازون ارتفع في 30 يناير/كانون الثاني، بنسبة 12 في المائة إلى 2.1 ألف دولار بعد أن أعلنت الشركة تحقيق ربح قدره 87.4 مليار دولار خلال 3 أشهر. وبلغ نصيب السهم الواحد من إجمالي الأرباح 6.47 دولار في حين انتظر الخبراء 4.11 دولار.

وتبلغ ثروة بيزوس الذي يملك 12 في المائة من أسهم أمازون، نحو 129.5 مليار دولار الآن.

وكانت مجلة (فوربس) قد سمّت بيزوس أغنى رجل في العالم بثروة قدرها 115.5 مليار دولار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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