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رقم الخبر: 275151 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: رياضة  
بنجوينز يتفوق على كابيتالز في دوري هوكي الجليد

بنجوينز يتفوق على كابيتالز في دوري هوكي الجليد

فاز بيتسبرج بنجوينز 4-3 على واشنطن كابيتالز في المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية الأحد.

وجاءت أهداف بنجوينز عن طريق سام لافيرتي وباتريك هورنكفيست ودومينيك سايمون وبراندون تانيف.

وهذه المواجهة الأولى بين الغريمين هذا الموسم، لكنها المباراة رقم 75 بين المخضرمين سيدني كروسبي وأليكس أوفتشكين، ونجح كروسبي ورفاقه في التفوق بعد الضغط على واشنطن.

وشارك مات موراي حارس بيتسبرج في مباراته الثامنة منذ ديسمبر/كانون أول الماضي، لكنه حقق بذلك ستة انتصارات متتالية.

وأنقذ موراي 29 محاولة منها 11 محاولة خلال الشوط الثالث، كما أنقذ إيليا سامسنونوف حارس واشنطن 29 محاولة أيضا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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