لأول مرة، كشفت دراسة مخبرية مكثفة على النوم عن التأثير الداعم للروائح أثناء النوم.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في المركز الطبي التابع لجامعة (فرايبورج) في ألمانيا، أن تحقيق هذا التأثير أمكن بسهولة بالغة خارج المختبر.

وخلال الدراسة، تعلم التلاميذ في فصلين دراسيين مفردات اللغة الإنجليزية مع وبدون روائح الورد أثناء فترة التعلم وفي الليل أثناء النوم، وقد لوحظ تذكر الطلاب المفردات بشكل أفضل بكثير في وجود رائحة الورد.

وقال الدكتور يورجن كورنماير رئيس مجموعة أبحاث الإدراك التابع لقسم الطب النفسي في جامعة فرايبورج، (لقد أوضحنا أن التأثير الداعم للعطور يعمل بشكل موثق للغاية في الحياة اليومية، ويمكن استخدامه بطريقة مستهدفة).

وأجرى الباحثون بقيادة «فرانشيكا نيومان» العديد من التجارب مع 54 طالبا من فصلين للصف السادس في مدرسة بجنوب ألمانيا، وطلب من المشاركين في مجموعة الاختبار وضع عصا البخور المعطرة بالورد في مكاتبهم في المنزل أثناء تعلم مفردات اللغة الإنجليزية وعلى طاولة السرير بجانب السرير في الليل..