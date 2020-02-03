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رقم الخبر: 275148 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:36 الاقسام: رياضة  
رابتورز يحقق فوزه الـ 11 تواليا في NBA

رابتورز يحقق فوزه الـ 11 تواليا في NBA

فاز تورونتو رابتورز 129-102 على شيكاجو بولز، ليحقق انتصاره 11 على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مساء الأحد، ويعادل رقما قياسيا للفريق.

وأحرز الواعد تيرينس ديفيز 31 نقطة، في أفضل حصيلة تسجيل في مسيرته، بعدما سجل 12 من 15 محاولة.

وأضاف باسكال سياكام 17 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة رغم أنه لم يشارك في الربع الأخير.

كما ساهم سيرج إيباكا في الانتصار بتسجيل 16 نقطة وأضاف كايل لوري 14 نقطة.

وسبق لرابتورز أن حقق 11 فوزا متتاليا في 2016 و2018 أيضا.

وتألق تاديوس يانج من بولز وسجل 21 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة قبل أن يخرج في الربع الأخير بسبب ارتكاب الأخطاء.

وأضاف زاك لافين 18 نقطة واستحوذ على سبع كرات مرتدة ومرر سبع كرات حاسمة.

لكن معاناة بولز استمرت وخسر للمرة الثالثة على التوالي.

وتفوق رابتورز بذلك في المواجهات الثلاث أمام بولز هذا الموسم كما أنه الانتصار رقم 12 على التوالي للفريق أمام شيكاجو.

ميلووكي باكس 129 – فينكس صنز 108

هيوستن روكتس 117 – نيواورليانز بليكانز 109

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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