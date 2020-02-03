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رقم الخبر: 275147 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
افتتاح مصنع لانتاج الانزيمات في ايران

افتتاح مصنع لانتاج الانزيمات في ايران

تم يوم الاحد افتتاح مصنع لانتاج انزيمات التقنية الحيوية الغذائية والبيطرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، بحضور وزير الصحة ومساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية.

وفي مراسم افتتاح هذا المصنع، قال وزير الصحة الايراني: ان الانزيمات الغذائية والبيطرية وانزيمات الغسيل، هي من الاحتياجات الهامة لصناعة الاغذية والمنتجات الحيوانية، وقد كنا فيما سبق نستوردها من الخارج، ولكن من خلال تدشين هذا المصنع الجديد لانتاج هذه الانزيمات، تم القيام بخطوة هامة للحد من الاعتماد على الخارج.

واضاف سعيد نمكي: تم تدشين هذا المصنع بجهود الخبراء داخل البلاد وبمساعدة من مساعد رئيس الجمهورية في الشؤون العلمية، ووزارة جهاد الزراعة، ومن الآن فصاعدا سنشهد تصنيع منتجات ذات قيمة عالية في هذه المجموعة.

كما قال مساعد الرئيس الايراني في الشؤون العلمية في هذه المراسم: ان ايران لديها قدرات فريدة في مجال التقنية الحيوية، وتعتبر من الدول الرائدة الكبرى في آسيا والشرق الاوسط.

وأضاف سورنا ستاري: كانت ايران ومازالت تنتج العديد من العقارات البيوتكنولوجية، ولكن حتى تركيا لم تتمكن من انتاج حتى نوع واحد من هذه الادوية، ومع ذلك فإن انتاج الانزيمات الغذائية والبيطرية وانزيمات الغسيل، ليس عملا سهلا، حتى ان الكبار في مجال البيوتكنولوجيا كانوا يقولون لا تدخلوا في هذا القطاع، الا ان مجموعة من الايرانيين وبدعم من الحكومة تمكنوا من الوصول الى الانتاج في هذا المجال.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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