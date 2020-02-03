  • الإثنين ٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الإثنين , فبراير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275146 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:55 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
صنع جهاز محمول لتحليل الجراثيم والبكتيريا في المياه على يد باحث ايراني

صنع جهاز محمول لتحليل الجراثيم والبكتيريا في المياه على يد باحث ايراني

تمكن باحث ايراني برفقة عدد آخر من الباحثين في جامعة «روتجرز» الامريكية من صنع جهاز محمول قادر على تحليل ودراسة الكائنات الحية المجهرية التي تعيش في المياه والمحيطات.

نقلا عن موقع «ساينس ديلي» أن مجموعة من الباحثين في جامعة «روتجرز» الأمريكية برئاسة الباحث الايراني «مهدي جوانمرد»، تمكنوا من صنع جهاز محمول قادر على تحليل الجراثيم والبكتيريا الموجودة في مياه البحار والمحيطات وتشخيص سلامة هذه الكائنات الحية، اضافة الى فعاليتها بالنسبة للإخطار التي تهدد بيئتها.

ويمكن إستخدام هذا الجهاز لدراسة الجراثيم والبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية وتحليل الطحالب التي تعيش في الشُعب المرجانية.

وقد نشرت نتائج هذا البحث في مجلة Scientific Reports.

ويذكر أن من أهم المهام التي يؤديها هذا الجهاز هي دراسة وتحليل الطحالب، حيث يمكن دراسة تأثيرات الضغوط التي تُحمّلها البيئة كالتلوث، على الجراثيم والبكتيريا وفعاليتها، في داخل المختبرات أو في الميدان.

وصرح جوانمرد الاستاذ المساعد لقسم الهندسة الالكترونية والحاسوب في جامعة روتجرز: نظرا لتداعيات التغيّرات المناخية وغيرها من العناصر البيئية، على سلامة الكائنات الحية مثل الطحالب المضرة، فيؤدي هذا الجهاز دورا هاما في الابحاث الخاصة بعلم أحياء البيئة.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0629 sec