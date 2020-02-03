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رقم الخبر: 275144 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
5 منتجات بيضاء خطيرة على الصحة

5 منتجات بيضاء خطيرة على الصحة

ينصح الأطباء بالإبتعاد عن خمسة منتجات بيضاء اللون لتعريضها صحة الأشخاص للخطر والإصابة بأمراض مزمنة.

ووفقا لما نشره موقع «هيلث لاين» المهتم بالشأن الصحي، هناك خمسة منتجات بيضاء اللون ينصح بتفادي استعمالها.

  •  المنتج الأول هو الملح، حيث أن كثرة استخدامه يعرض للإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسمنة وأمراض الكلى، لذا يجب الحرص على تقليل كمية الملح المستخدمة يوميا.
  •  المنتج الثاني هو السكر، والذي يؤدي كثرة استخدامه إلى سوء الهضم وزيادة سكر الدم واكتساب المزيد من السعرات الحرارية، ليصبح الشخص أكثر عرضة للسمنة والسكري وأمراض القلب.
  •  المنتج الثالث هو الخبز والمعجنات المصنوعة من الدقيق الأبيض، لما لها من مخاطر تتمثل في زيادة الوزن، لذا يجب استبدالها بحبوب الشوفان أو المخبوزات المصنوعة من دقيق القمح الكامل ذات اللون البني لاحتوائها على الألياف.
  •  المنتج الرابع هو الأرز الأبيض، ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والكربوهيدرات، ما يؤدي إلى زيادة الوزن وعدم توازن السكر في الدم، ومن الأفضل استبداله بالأرز البني.
  •  المنتج الخامس هو دهون اللحوم، حيث أن الدهون الموجودة في اللحوم تعد من الدهون المشبعة الخطيرة على الصحة والتي تساهم في رفع معدلات الكوليسترول وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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