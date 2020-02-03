توصلت تايلند إلى نتائج جيدة باختبار مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات على مريض صيني كان في حالة خطرة إثر إصابته بفيروس «كورونا» الجديد.

وقال كريانجساك أتيبورنوانيتش المشرف على علاج المصاب في مستشفى «راجافيث» في بانكوك إن حالة المريض تحسنت بشكل ملحوظ خلال 48 ساعة بعد أن قرر الفريق الطبي استخدام العقاقير المضادة للإنفلونزا وفيروس نقص المناعة البشرية.

وسجلت في تايلاند 19 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، 11 من أصحابها لا يزالون في المستشفى، والباقون تماثلوا للشفاء.

في السياق أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستزود قريبا 10 دول في الشرق الأوسط بالأدوات المخبرية للكشف عن فيروس «كورونا» الجديد​​​.

وقال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمكتب منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط عبد الناصر أبو بكر، إن 4 دول فقط في الشرق الأوسط تتمتع بالقدرات المخبرية للكشف عن «كورونا»، دون أن يسميها.

وأكد أن معظم الدول ستكون مجهزة للكشف عن «كورونا» خلال أسبوع، موضحا أن قائمة الدول العشر التي ستحصل على تلك الأدوات تضم مصر وإيران والأردن ولبنان وسوريا والسودان والمغرب وتونس.

وأضاف: (في المناطق التي تعاني من الصراعات نحاول تقديم المساعدة عن طريق تزويدهم بأدوات اختبار الفيروس، وإرشادهم لطرق التعامل وزيادة الوعي).

وصنفت منظمة الصحة العالمية الخميس الماضي فيروس «كورونا» 2019-nCoV الذي يصيب الجهاز التنفسي وباء، وأعلنت (حالة الطوارئ الصحية الدولية).