السعرات الحرارية من الأشياء الأساسية التي تحتاج إلى ملاحظتها، لقياس هل يتناول الجسم ما يكفي منها أم لا،

وسواء كنت تحاول التخلص من الكيلوغرامات الزائدة أو الحفاظ على وزنك الحالي، فإن عدد السعرات الحرارية مهم في جميع الحالات، حيث تؤثر كمية السعرات الحرارية التي تستهلكها في اليوم على وزنك ومستوى لياقتك وطاقتك للقيام بالأعمال اليومية، وفي هذا التقرير نتعرف على خمس علامات تدل على أنك لا تتناول ما يكفي من السعرات الحرارية، وفقاً لما ذكره موقع (تايمز أوف إنديا).

ومع تزايد الاهتمام بالحفاظ على وزن صحي، يحاول الناس باستمرار خلق عجز في السعرات الحرارية، متجاهلين حقيقة أنه حتى تناول الوجبة الخفيفة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الصحة.

وتناول كميات أقل من السعرات الحرارية مرة واحدة لا يؤثر كثيرا، ولكن القيام بذلك بانتظام يمكن أن يسبب مشاكل نفسية وجسدية.

1- تساقط الشعر: إذا لاحظت زيادة في تساقط الشعر، فهذا أمر مثير للقلق، حيث يشير تساقط الشعر المفرط إلى أن الشخص لا يحصل على سعرات حرارية كافية، حيث أن كمية كافية من السعرات الحرارية والبروتين والبيوتين والحديد والمواد المغذية الأخرى مهمة لشعر صحي وناعم.

2- انخفاض المناعة: هل تشعر بكثرة الإصابة بالأمراض؟.. إذا بدأت السعال والعطس حتى مع حدوث تغير طفيف في درجة الحرارة، وأنك بحاجة إلى المزيد من الطعام فأنت تعاني من نقص المناعة ولا تتناول ما يكفي من السعرات الحرارية، ويعني الإفراط في تناول الطعام أن جسمك لا يحصل على ما يكفي من المواد الغذائية للحفاظ على نظام المناعة الصحي ومكافحة الأمراض.

3- الشعور بالبرد باستمرار: ترتبط السعرات الحرارية ودرجة حرارة الجسم مع بعضها البعض، حيث يحتاج جسمك إلى حرق كمية معينة من السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة، مما يساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية.

وعندما تأكل أقل، لا يحصل الجسم على ما يكفي من السعرات الحرارية ويكافح للحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالبرد طوال الوقت.

4- المشاكل الجلدية: جفاف الجلد والتشققات وضعف الأظافر تشير إلى نقص المغذيات وبالتالي نقص السعرات الحرارية التي تتناولها، ويحدث جفاف الجلد والتشققات بسبب نقص فيتامين (هـ) يؤدي إلى مشاكل الجلد.

5- الشعور بالغضب: الشعور بالغضب من أعراض نقص السعرات الحرارية التي تتناولها، حيث إن تناول كميات أقل من الطعام يجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت، وتفقد التركيز وتشعر بالغضب دون أي سبب.