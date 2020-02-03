  • الإثنين ٨ جمادی الثانیة ١٤٤١
  • الإثنين , فبراير 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 275140 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
امريكا تستقبل 3 افلام ايرانية في مهرجان«برانسون» السينمائي

امريكا تستقبل 3 افلام ايرانية في مهرجان«برانسون» السينمائي

تشارك افلام «حسن مختاري» و«اميد سيفي» في الدورة الثالثة من مهرجان «برانسون» السينمائي في امريكا.

ويهدف هذا المهرجان الى تدريب وتجهيز وتمكين مخرجي الافلام المستقلة.

الفيلم القصير «كلمة المرور» (پسوورد) للمخرج «حسن مختاري» في قسم الافلام الابداعية، فيلم «ليس الشتاء» (زمستان نیست) ايضا من اخراج «حسن مختاري» في قسم الانيميشن و«انا شجرة» (من یك درخت هستم) للمخرج «اميد سيفي» في قسم الناشئة بالمهرجان.

ويعقد مهرجان برانسون الدولي بدورته الثالثة في امريكا من تاريخ 30 ابريل وحتى 2 مايو.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1717 sec