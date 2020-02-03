تشارك افلام «حسن مختاري» و«اميد سيفي» في الدورة الثالثة من مهرجان «برانسون» السينمائي في امريكا.

ويهدف هذا المهرجان الى تدريب وتجهيز وتمكين مخرجي الافلام المستقلة.

الفيلم القصير «كلمة المرور» (پسوورد) للمخرج «حسن مختاري» في قسم الافلام الابداعية، فيلم «ليس الشتاء» (زمستان نیست) ايضا من اخراج «حسن مختاري» في قسم الانيميشن و«انا شجرة» (من یك درخت هستم) للمخرج «اميد سيفي» في قسم الناشئة بالمهرجان.

ويعقد مهرجان برانسون الدولي بدورته الثالثة في امريكا من تاريخ 30 ابريل وحتى 2 مايو.