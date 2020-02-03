|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 275140
|تاريخ النشر: شباط 03, 2020
|الوقت: 14:51
|الاقسام: ثقافة وفن
|
امريكا تستقبل 3 افلام ايرانية في مهرجان«برانسون» السينمائي
تشارك افلام «حسن مختاري» و«اميد سيفي» في الدورة الثالثة من مهرجان «برانسون» السينمائي في امريكا.
ويهدف هذا المهرجان الى تدريب وتجهيز وتمكين مخرجي الافلام المستقلة.
الفيلم القصير «كلمة المرور» (پسوورد) للمخرج «حسن مختاري» في قسم الافلام الابداعية، فيلم «ليس الشتاء» (زمستان نیست) ايضا من اخراج «حسن مختاري» في قسم الانيميشن و«انا شجرة» (من یك درخت هستم) للمخرج «اميد سيفي» في قسم الناشئة بالمهرجان.
ويعقد مهرجان برانسون الدولي بدورته الثالثة في امريكا من تاريخ 30 ابريل وحتى 2 مايو.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر