نشر البرومو الترويجي الأول لفيلم «الزقاق» للمخرج محمد رضا مصباح الذي يشارك في قسم سباق الأفلام القصيرة في مهرجان فجر السينمائي الثامن والثلاثين.

وقد صممت وأجرت شركة ميديا كياست البرومو الترويجي لهذا الفيلم الذي تشارك في مشاهده غلاب آدينة برفقة إبنتها نورا هاشمي.

وقد نجح الفيلم من إنتاج أمير حسين مهر في الحصول على تمثال أفضل فيلم بالدورة السادسة والثلاثين من مهرجان طهران السينمائي للأفلام القصيرة خلال نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

ويصور الفيلم قصة حب تدور في أجواء عاطفية للدفاع المقدس والمضحين وما تحمله من تحديات خلال فترة العدوان العسكری الغاشم من قبل القوات العراقية الموالیة للنظام البعثي ضد إيران حيث تذهب مجموعة وثائقية إلى منزل السيدة أفخم شبستري لتسجيل ذكرياتها عن لقائها الأخير مع زوجها ، لكن الفيلم يبقى في عالم أحلامها مندهشا لاستعادة أسفها وحسرتها خلال أربعين عاما.

وقد أعلن القسم الإعلامي لمهرجان فجر السينمائي عن ترشيح عشرة أفلام قصيرة من قبل إتحاد السينمائيين الشباب للتنافس ضمن قسم الأفلام القصيرة في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي وهذه الأفلام هي النفايات، الإمتحان ، الثلوج البيضاء الحائرة ، الباندا الأحمر، دابُر، ذيل التنين، حفلة التيس، عزيز، الزقاق والأم الثلجية.

وتقام الدورة الثامنة والثلاثين من مهرجان فجر السينمائي بأمانة إبراهيم داروغه زاده اعتبارا من الأول حتى الحادي عشر من فبراير / شباط الجاري بحضور ضيوف وشخصيات معتبرة من مهرجانات ومنظمات دولية ومشاركة أعمال سينمائية من الإنتاجات الوطنية والأجنبية في العاصمة طهران.