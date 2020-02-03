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رقم الخبر: 275138 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:46 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «Brussels» يستضيف فيلمين ايرانيين

مهرجان «Brussels» يستضيف فيلمين ايرانيين

يستضيف مهرجان «Brussels» الدولي بدورته الثامنة والثلاثين في امريكا فيلمين ايرانيين قصيرين.

والفيلمان اللذان يمثلان ايران في هذا الحدث الفني هما «اللعبة» للمخرج علي حدادي و«الوشم» للمخرج فرهاد آرام.

وجاء في ملخص «الوشم» «فتاة ومن اجل تمديد رخصة السياقة، تم إرجاؤها كي تشارك مجددا في اختبار أخذ شهادة السياقة وذلك بسبب قيامها بوضع وشم على يديها».

وجاء في ملخص فيلم «اللعبة»: يجبر رجل على دفع غرامة بسبب أعمال ولده التخريبية وهو لا يستطيع دفعها، ويحاول أن يجد حلا لهذه الورطة بناء على مبادئه لكنه لا يفلح.

يذكر ان الدورة الـ38 لمهرجان «Brussels» الدولي ستنطلق فعالياتها في الرابع والعشرين من يونيو وستستمر حتى الرابع من يوليو.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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