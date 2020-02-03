والفيلمان اللذان يمثلان ايران في هذا الحدث الفني هما «اللعبة» للمخرج علي حدادي و«الوشم» للمخرج فرهاد آرام.

وجاء في ملخص «الوشم» «فتاة ومن اجل تمديد رخصة السياقة، تم إرجاؤها كي تشارك مجددا في اختبار أخذ شهادة السياقة وذلك بسبب قيامها بوضع وشم على يديها».

وجاء في ملخص فيلم «اللعبة»: يجبر رجل على دفع غرامة بسبب أعمال ولده التخريبية وهو لا يستطيع دفعها، ويحاول أن يجد حلا لهذه الورطة بناء على مبادئه لكنه لا يفلح.

يذكر ان الدورة الـ38 لمهرجان «Brussels» الدولي ستنطلق فعالياتها في الرابع والعشرين من يونيو وستستمر حتى الرابع من يوليو.