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رقم الخبر: 275134 تاريخ النشر: شباط 03, 2020 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
أول تصميم للراحلة زها حديد يزيّن أفق العاصمة بغداد

أول تصميم للراحلة زها حديد يزيّن أفق العاصمة بغداد

ارتفع هيكل البنك المركزي العراقي الجديد في بغداد لأول عمارة بالعراق من تصميم المعمارية العراقية العالمية الراحلة زها حديد.

وبمعدل تقدم يبلغ طابقين في كل شهر بدأت ملامح هيكل المقر الجديد للبنك المركزي العراقي بالظهور للعيان وتزين أفق العاصمة بغداد ليصبح اعلى برج في العراق حسب ارتفاع السطح وأول تصميم يرى النور للمعمارية زها حديد على ارض وطنها الأم، والذي يتألف من ٣٧ طابقا بإرتفاع ١٧٢ متراً.

ويتضمن المبنى الجديد في تصميمه الفريد {مكاتب، وقاعات اجتماعات وأخرى للمؤتمرات، ومتحف، وخزائن للعملة والذهب، ونصب تذكاري للمعمارية زها حديد تكريماً لها}.

كما يشمل المبنى مساحات خضراء، ومواقف للسيارات.

ويقع البنك المركزي الجديد في منطقة الجادرية قرب فندق بابل جنوبي العاصمة بغداد، وهو من تنفيذ شركة Daax Construction نفس الجهة التي نفذت مركز (حيدر عاليف) وابراج اللهب في العامة الاذربيجانية باكو.

 

                              

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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